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Голубкин Петр Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Голубкин
Имя
Петр
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
30 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 43
Источник
Скан
Оригинальная запись
1607. Голубкин Петр Андреевич, 27 л., Сызранск. у. и в., с. Костычей. Ульяновск. Г. С. Ст. 2 ч. 184, лиш. св. 10 л., пор. пр. 5 л., П. в. з. с. 30/ІХ—26.

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