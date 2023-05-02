Агеев Константин Дмитриев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Агеев
- Имя
- Константин
- Отчество
- Дмитриев
- Дата исполнения приговора
- 07 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 6
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129309. АГѢЕВЪ, КОНСТАНТИНЪ Дмитріевъ. Мщ. г. Нарыма, 16 л.; — Томск. О. С., 134, 135, 140, 148, 149, 3 п. 1 ч. 1649 и 3 ч. 1655 У., тюр. 3 м. Исп. 7 Окт. 909.
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