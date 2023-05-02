Беляев Григорий Владимирович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Беляев
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Владимирович
- Дата исполнения приговора
- 03 июль 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 15
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 555. Беляев Григорий Владимирович, 36 л., Кинешемск. у., Вичугск. в., слободы Пелевинской, Н. С. 5 уч. Кинешемск. у. Ст. 140 «б», лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 3/ѴІІ—26
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