Беляев Григорий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеляев Григорий Владимирович

Беляев Григорий Владимирович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Беляев
Имя
Григорий
Отчество
Владимирович
Дата исполнения приговора
03 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 15
Источник
Скан
Оригинальная запись
555. Беляев Григорий Владимирович, 36 л., Кинешемск. у., Вичугск. в., слободы Пелевинской, Н. С. 5 уч. Кинешемск. у. Ст. 140 «б», лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 3/ѴІІ—26

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.