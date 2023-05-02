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Крошевский Иван Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Крошевский
Имя
Иван
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
03 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 133
Источник
Скан
Оригинальная запись
25464. КРОШЕВСКИЙ, ИВАН ПАВЛОВИЧ, 21 г. Гр. Илжецк. у.; — Н. С. Мясницк. уч. г. Москвы. Употребл. кокаина, лиш. св. 1 г., с зач. 9 д. пр. з. Исп. 3 дек. 920.

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