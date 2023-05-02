Брежнева Александра Григорьева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Брежнева
- Имя
- Александра
- Отчество
- Григорьева
- Дата исполнения приговора
- 23 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 44
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130313. БРЕЖНЕВА, АЛЕКСАНДРА Григорьева (она же Бережнова). Мщ. г. Полоцка, 33 л., рд. въ г. СПБ; — Г. С. 1 уч. г. Полоцка, 169 и 5 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 23 Сент. 909. | 908 139152 1647 У., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 20739. | 902 94050 172 М. | 900 50670 169 М.
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