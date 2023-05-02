Муль Станислав Викентьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Муль
- Имя
- Станислав
- Отчество
- Викентьев
- Дата исполнения приговора
- 15 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 169
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 33880. МУЛЬ, СТАНИСЛАВЪ ВИКЕНТЬевъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Стопницк. у., гм. Лубнице, д. Вилькова, 32 л.; — Радомск. О. С. (въ 6 р.), 134, 135 и 2 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., по сов. съ приг. сего С. отъ 19 Нояб. 904 г., арест. отд. 2 г. Исп. 15 Апр. 905. | 902 82375 1655 У. | 93 82583 170¹ М. | 900 100206 1647 У. | 93 58354 169 М. | 98 16757 170 М.
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