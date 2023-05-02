Фомочкин Павел Наумов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фомочкин
- Имя
- Павел
- Отчество
- Наумов
- Дата исполнения приговора
- 14 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 428
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140619. ФОМОЧКИНЪ, ПАВЕЛЪ НАУМОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Порѣчск. у., Бородинск. в., д. Лужковъ, 33 л.; — СПБ. О. С. 6 Сент. 909, 114, 134, 135, 9 и 1647 У., тюр. 6 м. Исп. 14 Окт. 909. | 908 27871 1655 У. | 906 66823 169 М. | 905 18049 169 М. | 905 77954 169 М. | 902 70612 173 М.
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