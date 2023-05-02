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Речкин Каллистрат Викентьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Речкин
Имя
Каллистрат
Отчество
Викентьевич
Дата исполнения приговора
23 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 214
Источник
Скан
Оригинальная запись
28147. РЕЧКИН, КАЛЛИСТРАТ ВИКЕНТЬЕВИЧ, 46 л. Гр. Варнавинск. у., Танкинск. в., д. Плотникова; — Н. С. 9 уч. Варнавинск. у. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 23 дек. 920.

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