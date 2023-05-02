Евреинов Михаил Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Евреинов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 12 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 85
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46639. ЕВРЕИНОВЪ, МИХАИЛЪ ПЕТРОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Канск. у., Тасѣевск. в., д. Хандалы, 54 л., рд. Рогачев. у., Карменск. в., въ окол. Каратькѣ; — Чернигов. О. С. (въ 7 р.), 2 ч. 313 и 977 У., тюр. 8 м. Исп. 12 Мая 905. | 99 93349 1655 У. | 86 61873 1655 У. | 92 11691 313 и 977 У. | 84 62668 170 М. | 89 103836 1655 У. | 81 1201 169 М.
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