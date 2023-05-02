Аймаров Каурвек Заурбеков
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Аймаров
- Имя
- Каурвек
- Отчество
- Заурбеков
- Дата исполнения приговора
- 09 октябрь 1904
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 15
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44738. АЙМАРОВЪ, КАУРВЕКЪ ЗАУРБЕковъ. Сельск. обыв. с. Кадгаронскаго, Владикавказ. окр., 23 л.; — М. С. 5 уч. Владикавказ. окр., 169 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 4 м. Исп. 9 Окт. 904.
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