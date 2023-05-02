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Ремизов Василий Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ремизов
Имя
Василий
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
06 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 298
Источник
Скан
Оригинальная запись
11024. Ремизов Василий Федорович, 21 г., Тверск. г., Бежецк. у., Заручьевск. в., д. Стыково. Н. С. 6 р. Бежецк. у. Тверск. г. Ст. 180 п. "в", лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 6 апр. 926.

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