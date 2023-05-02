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Бердиев Ахмет Еремеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бердиев
Имя
Ахмет
Отчество
Еремеевич
Дата исполнения приговора
11 май 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 24
Источник
Скан
Оригинальная запись
13254. БЕРДИЕВ, АХМЕТ ЕРЕМЕЕВИЧ, 24 л. Гр. Красноярск. у., Сеитовск. п.; — Р. Т. г. Астрахани. Укрыват. дезертир., лиш. св. 10 л., по амн. нак. замен. пр. р. 5 л. Исп. 11 Мая 920.

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