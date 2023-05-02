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Неверов Иван Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Неверов
Имя
Иван
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
19 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 152
Источник
Скан
Оригинальная запись
17493. НЕВЕРОВ, ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, 39 л. Гр. Шадринск. у., Осиновск. в., с. Нижне-Полевского; — Н. С. 3 уч. Шадринск. у. Пьянство, лиш. св. 6 м., по амн. нак. зам., пр. р. 3 м. Исп. 19 июня 920.

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