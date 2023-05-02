Ягодина Анастасия Федоровна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ягодина
- Имя
- Анастасия
- Отчество
- Федоровна
- Дата исполнения приговора
- 27 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 294
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 30753. ЯГОДИНА, АНАСТАСИЯ ФЕДОРОВНА, 24 л. Гр. Верхне-Уральск. у., Карагайск. в. и ст.; — Н. С. 4 уч. г. Челябинска. Самогон., пр. р. 2 г. Исп. 27 июня 920.
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