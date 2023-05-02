Герасимчук Иван Давыдов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Герасимчук
- Имя
- Иван
- Отчество
- Давыдов
- Дата исполнения приговора
- 27 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 63
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46028. ГЕРАСИМЧУКЪ, ИВАНЪ ДАВЫдовъ (онъ же Горобецъ). К. Липовецк. у., в. и с. Медовки, 43 л.; — М. С. 1 уч. Липовецк. окр. (въ 4 р.), 169, 8 п. 170 и 171 М., тюр. 2 м. Исп. 27 Мая 905. | 904 57699 169 М. | 97 60192 169 М. | 900 31743 169 М.
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