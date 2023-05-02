Хисамутдинов Зиатдин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хисамутдинов
- Имя
- Зиатдин
- Дата исполнения приговора
- 16 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 435
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140801. ХИСАМУТДИНОВЪ, ЗІАТДИНЪ. К. Бирск. у., в. и д. Бураевой, 60 л.; — Уфимск. О. С. 4 Сент. 909, 13, 3 ч. 1655 и 3 п. 1659¹ У., арест. отд. 1½ г. Исп. 16 Окт. 909.
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