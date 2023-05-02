Федин Николай Алексеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Федин
- Имя
- Николай
- Отчество
- Алексеев
- Дата исполнения приговора
- 02 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 421
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140421. ФЕДИНЪ, НИКОЛАЙ АЛЕКСѢЕВЪ. К. изъ сс. Балаган. у., Усть-Убинск. в., 28 л., рд. Покров. у., въ в. и с. Филипповскомъ; — Москов. О. С. 3 Сент. 909, 1 ч. 313 У., 4 п. § ІІ 445 У. о сс., каторж. раб. 3 г. Исп. 2 Окт. 909. | 905 28260 225 У. | 900 14793 1642 У.
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