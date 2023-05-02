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Русаков Артемий Герасимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Русаков
Имя
Артемий
Отчество
Герасимович
Дата исполнения приговора
01 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 303
Источник
Скан
Оригинальная запись
11228. Русаков Артемий Герасимович, 45 л., Черниговск. г., Новгородск. у., Рыковск. в., д. Араповичей. Сибирск. Крайсуд. Ст. ст. 68, 69, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 1 апр. 926.

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