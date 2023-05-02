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Царев Николай Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Царев
Имя
Николай
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
02 апрель 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 247
Источник
Скан
Оригинальная запись
7901. ЦАРЕВ, НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, 30 л., Гр. Бронницк. у., Салтыковой в., д. Малышева, М.; Н. С. Мещанск. уч. г. Москвы, Покуш. на кражу со взлом., лиш. св. 6 м., Исп. 2 апр. 919.

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