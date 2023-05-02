Царев Николай Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Царев
- Имя
- Николай
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 02 апрель 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 247
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7901. ЦАРЕВ, НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, 30 л., Гр. Бронницк. у., Салтыковой в., д. Малышева, М.; Н. С. Мещанск. уч. г. Москвы, Покуш. на кражу со взлом., лиш. св. 6 м., Исп. 2 апр. 919.
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