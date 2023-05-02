Храмов Матвей Ефимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Храмов
- Имя
- Матвей
- Отчество
- Ефимов
- Дата исполнения приговора
- 19 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 438
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140884. ХРАМОВЪ, МАТВѢЙ ЕФИМОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Новоузен. у., в. и сл. Александрово-Гая, 33 л.; — Саратов. О. С. 23 Сент. 909, 12, 13, 169 и 170¹ М., тюр. 1 г. Исп. 19 Окт. 909. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 908 г. № 154862, пост. по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. 96688.
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