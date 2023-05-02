Храмов Матвей Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХрамов Матвей Ефимов

Храмов Матвей Ефимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Храмов
Имя
Матвей
Отчество
Ефимов
Дата исполнения приговора
19 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 438
Источник
Скан
Оригинальная запись
140884. ХРАМОВЪ, МАТВѢЙ ЕФИМОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Новоузен. у., в. и сл. Александрово-Гая, 33 л.; — Саратов. О. С. 23 Сент. 909, 12, 13, 169 и 170¹ М., тюр. 1 г. Исп. 19 Окт. 909. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 908 г. № 154862, пост. по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. 96688.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close