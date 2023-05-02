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Юшманов Иосиф Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Юшманов
Имя
Иосиф
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
02 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 375
Источник
Скан
Оригинальная запись
13842. Юшманов Иосиф Андреевич, 27 л., Шенкурск. у., Верхокадетск. в., д. Остахино. Н. С. 1 уч. Шенкурск. у. Ст. 176, лиш. св. 8 м. П. в. з. с. 2 дек. 926.

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