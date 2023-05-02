Байков Николай Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Байков
- Имя
- Николай
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- __ октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 24
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129775. байковъ, Николай ивановъ. К. Псковск. у., Остенск. в. д. Подлипьей, 28 л.; — З. Н. 4 уч. Псков. у. 5 Апр. 907, 154 М., тюр. 3 м. Исп. въ Окт. 909.
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