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Мух-Гареев Талибулла Мух-Гареевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мух-Гареев
Имя
Талибулла
Отчество
Мух-Гареевич
Дата исполнения приговора
23 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 150
Источник
Скан
Оригинальная запись
17412. МУХ-ГАРЕЕВ, ТАЛИБУЛЛА МУХ-ГАРЕЕВИЧ, 32 л. Гр. Мензелинск. у., Ирехтинск. в.; — Н. С. 11 уч. Мензелинск. у. Убийство, лиш. св. 1 г. Исп. 23 июня 920.

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