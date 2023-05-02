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Веденяпинский Иван Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Веденяпинский
Имя
Иван
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
__ май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 51
Источник
Скан
Оригинальная запись
45699. ВЕДЕНЯПИНСКІЙ, ИВАНЪ ВАсильевъ (онъ же Филковскій). Сн. лич. поч. гражд. г. Списска, Тамбов. г., 23 л.; — Саратов. С. П., 134, 135, 149 и 270 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 1 г., но по Выс. повел. — аресту на 3 м., безъ огр. пр. Исп. въ Маѣ 905.

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