Бабичев Алексей Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бабичев
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 27 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 22
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129719. БАБИЧЕВЪ, АЛЕКСѢЙ ИВАновъ (онъ же Бабичъ). К. изъ сс.-посел. Тарск. у., Бергамакск. в., д. Мало-Никольской, 63 л., рд. Тираспольск. у., Мало-Усанск. в., въ с. Славяносербкѣ; —Омск. О. С., 134, 135, 1 ч. 1655 и 2 п. 1663 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 8 м. Исп. 27 Авг. 909. | 907 38053 169 М. | 902 85126 169 М.
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