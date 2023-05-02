Герасимович Николай Аллойзобич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГерасимович Николай Аллойзобич

Герасимович Николай Аллойзобич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Герасимович
Имя
Николай
Отчество
Аллойзобич
Дата исполнения приговора
22 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 38
Источник
Скан
Оригинальная запись
1428. Герасимович Николай Аллойзобич, 33 л., рд. в Виленск. г., Свенцянск. у., Дубатовск. в., д. Нефеды. Тульск. Г. С. Ст. ст. 1 ч. 105, 1 ч. 113, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 22/ІХ—26.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.