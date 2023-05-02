Артемьев Александр Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Артемьев
- Имя
- Александр
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 08 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 23
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44952. АРТЕМЬЕВЪ, АЛЕКСАНДРЪ НИколаевъ. К. Макарьев. у., Чернухинск. в., с. Трофимова, 56 л.; — У. Чл. Нижегород. О. С., по Макарьев. у., 169 и 172 М. (укрыв.), тюр. 1½ м. Исп. 8 Іюня 905.
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