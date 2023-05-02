Сафонов Леон Кузьмин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сафонов
- Имя
- Леон
- Отчество
- Кузьмин
- Дата исполнения приговора
- 31 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 308
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 87245. САФОНОВЪ, ЛЕОНЪ КУЗЬМИНЪ, 37 л. К. Трубчев. у., Красносельск. в., д. Нижней-Слободы; — Орловск. О. С., 27 Янв. 911, 13 и 1654² У., по сов. съ приг. У. Чл. О. С. по Трубчев. у. отъ 26 Нояб. 910 г. (3 и. 170¹ М., тюр. 1 г.), арест. отд. 2½ г. Исп. 31 Марта 911.
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