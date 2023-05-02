Куранов Яков Павлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Куранов
- Имя
- Яков
- Отчество
- Павлович
- Дата исполнения приговора
- 02 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 141
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 25724. КУРАНОВ, ЯКОВ ПАВЛОВИЧ, 22 л. Гр. г. Пензы; — Р. Т. г. Пензы. Подлог, лиш. св. 5 л., с зач. 2 м. и 7 д. пр. з. Исп. 2 июня 920.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.