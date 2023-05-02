Чурбанов Василий Семенович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чурбанов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Семенович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 365
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13459. Чурбанов Василий Семенович, 27 л., Сев.-Двинск. г., Черевковск. р., д. Якушевской. Н. С. 18 уч. Северо-Двинск. г. Ст. 150, лиш. св. 1 г. П. В. З. С.
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