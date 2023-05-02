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Матусов Федор Ильин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Матусов
Имя
Федор
Отчество
Ильин
Дата исполнения приговора
04 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 158
Источник
Скан
Оригинальная запись
33558. МАТУСОВЪ, ФЕДОРЪ ИЛЬИНЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Воронежск. у., в. и с. Гремячаго, 27 л.; — Таганрогом. О. С. (въ 5 р.), 2 ч. 1653 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 2 г. Исп. 4 Апр. 905. | 99 99188 1655 У. | 95 26878 169 М. | 97 62981 288 У. | 95 12433 169 М.

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