Лагушко Николай Тарасович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лагушко
- Имя
- Николай
- Отчество
- Тарасович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 144
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 25841. ЛАГУШКО, НИКОЛАЙ ТАРАСОВИЧ, 46 л. Гр. г. Пскова; — Н. С. 1 Городск. р. 4 отд. г. Петрограда. Покупка краден., лиш. св. 6 м. условно.
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