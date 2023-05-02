Арасланов Хайрулла Хайбуллин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Арасланов
- Имя
- Хайрулла
- Отчество
- Хайбуллин
- Дата исполнения приговора
- 03 май 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 12
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12861. АРАСЛАНОВ, ХАЙРУЛЛА ХАЙБУЛЛИН, 32 л. Гр. Ижевск. у., Юкаменск. в., д. Шафеевской; — Н. С. 14 уч. Глазовск. у. Взяточнич., лиш. св. 1 г. Исп. 3 мая 920.
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