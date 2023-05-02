Бланк Фридрих Юрьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бланк
- Имя
- Фридрих
- Отчество
- Юрьевич
- Дата исполнения приговора
- 10 июль 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 17
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 639. Бланк Фридрих Юрьевич, 32 л., Минусинск. окр., Каратузск. р., д. Руланки. Н. С. 3 уч. Мину синск. окр. Ст. 140, лиш. св. 1½ г. П. в. з. с. 10/ѴІІ—26.
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