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Трифонов Кузьма Гаврилович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Трифонов
Имя
Кузьма
Отчество
Гаврилович
Дата исполнения приговора
19 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 275
Источник
Скан
Оригинальная запись
9532. ТРИФОНОВ КУЗЬМА ГАВРИЛОВИЧ, 34 л., Орловск. г., Елецк. у., Казацк. в., д. Яковлевки. Орловск. Губсуд. Ст. 180 п. "ж", лиш. св. 1 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 19/І—26.

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