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Трушков Александр Абрамов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Трушков
Имя
Александр
Отчество
Абрамов
Дата исполнения приговора
10 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 253
Источник
Скан
Оригинальная запись
36163. ТРУШКОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ АБРАмовъ. К. Петергофск. у., Ковашевск. в., д. Черной Лахты, 19 л., рд. въ г. СПБ.; — СПБ. О. С. (въ 4 р.), 134, 135, 140 и 2 ч. 1655 У., тюр. 1 г. Исп. 10 Марта 905. | 903 60739 1655 У. | 900 75524 169 М. | 901 15941 172 М.

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