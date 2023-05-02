Жохов Дмитрий Онисимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Жохов
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Онисимов
- Дата исполнения приговора
- 23 январь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 128
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 38401. ЖОХОВЪ, ДМИТРІЙ ОНИСИмовъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Чухломы, 36 л., рд. въ с. Окуловѣ, Калинкинск. в., Чухломск. у.; — Костром. О. С., 134, 152 и 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 141685, арест. отд. 2½ г. Исп. 23 Янв. 909. | 906 2699 | 95 32044 170 М. | 904 3236 1647 У. | 93 63122 1656 У. и 169 М. | 902 43511 1653 У.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.