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Семенов Павел Устинов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Семенов
Имя
Павел
Отчество
Устинов
Дата исполнения приговора
26 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 223
Источник
Скан
Оригинальная запись
35356. СЕМЕНОВЪ, ПАВЕЛЪ УСТИНОВЪ. Мщ. г. Мозыря, 38 л., рд. въ г. Бобруйскѣ; — Минск. О. С. (въ 4 р.), 152, 927, 1642, 9 и 1642 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 4 г. Исп. 26 Марта 905. | 97 88437 170¹ М. | 95 59622 169 М. | 96 38101 169 М.

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