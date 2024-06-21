Попов Виктор Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Попов
- Имя
- Виктор
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 29 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 274
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 86371. ПОПОВЪ, ВИКТОРЪ ПАВЛОВЪ, 47 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Тотемск. у., Спасск. в., д. Макаровской; — Вятск. О. С., 26 Февр. 911, 115 и 1654¹ У., арест. отд. 1 г. Исп. 29 Марта 911. | 908 149089 286¹ У., по сов. съ приг., напеч. въ 906 г. № 30868 и 905 г. № 90913. | 904 61709 1655 У. | 901 6220 169 М. | 903 26101 169 М. | 98 9427 1483 У. | 901 43512 169 М.
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