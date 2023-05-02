Богданов Алексей Богданов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Богданов
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Богданов
- Дата исполнения приговора
- 17 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 36
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45294. БОГДАНОВЪ, АЛЕКСѢЙ БОГДАновъ. К. Новоржев. у., Дворник. в., д. Рогожина, 37 л.; — М. С. 1 уч. СПБ. у., 172 М. (покуш.), тюр. 1½ м. Исп. 17 Іюня 905.
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