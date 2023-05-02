Лонскина Анисья Андреевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лонскина
- Имя
- Анисья
- Отчество
- Андреевна
- Дата исполнения приговора
- 21 январь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 131
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16786. ЛОНСКИНА, АНИСЬЯ АНДРЕЕВНА, 59 л. Гр. Малмыжск. у., Сюмсинск. в., д. Кильмен-Бии; — Н. С. 9 уч. Малмыжск. у. Кумышковар., лиш. св. 6 м. Исп. 21 янв. 920.
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