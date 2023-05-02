Тимошин Лука Филиппов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тимошин
- Имя
- Лука
- Отчество
- Филиппов
- Дата исполнения приговора
- 12 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 402
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 139931. ТИМОШИНЪ, ЛУКА ФИЛИППОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ каз. с. Чернотичей, Волынск. в., Сосниск. у., 55 л.; — Чернигов. О. С. 24 Апр. 909, 1692 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 8 м. Исп. 12 Окт. 909. | 904 54563 1642 У.
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