Тимошин Лука Филиппов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимошин Лука Филиппов

Тимошин Лука Филиппов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тимошин
Имя
Лука
Отчество
Филиппов
Дата исполнения приговора
12 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 402
Источник
Скан
Оригинальная запись
139931. ТИМОШИНЪ, ЛУКА ФИЛИППОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ каз. с. Чернотичей, Волынск. в., Сосниск. у., 55 л.; — Чернигов. О. С. 24 Апр. 909, 1692 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 8 м. Исп. 12 Окт. 909. | 904 54563 1642 У.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close