Андреев Евстафий Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Андреев
- Имя
- Евстафий
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 28 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 20
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44869. АНДРЕЕВЪ, ЕВСТАФІЙ АНДРЕевъ. К. Зубцовск. у., Столыпинск. в., д. Еринова, 29 л.; — 3. Н. 3 уч. Рузск. у., 16, 169 и 172 М. (кража и сб.), тюр. 6 м. Исп. 28 Мая 905.
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