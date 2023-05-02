Великий Семен Никифоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Великий
- Имя
- Семен
- Отчество
- Никифоров
- Дата исполнения приговора
- 20 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 51
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45706. ВЕЛИКІЙ, СЕМЕНЪ НИКИФОРОВЪ. К. Хорольск. у., Родіоновск. в., д. Галещи, 19 л.; — Г. С. г. Хороля, 169, 1 и 2 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 20 Іюня 905.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.