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Великий Семен Никифоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Великий
Имя
Семен
Отчество
Никифоров
Дата исполнения приговора
20 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 51
Источник
Скан
Оригинальная запись
45706. ВЕЛИКІЙ, СЕМЕНЪ НИКИФОРОВЪ. К. Хорольск. у., Родіоновск. в., д. Галещи, 19 л.; — Г. С. г. Хороля, 169, 1 и 2 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 20 Іюня 905.

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