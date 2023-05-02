Трыков Иван Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Трыков
- Имя
- Иван
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 29 апрель 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 412
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140184. ТРЫКОВЪ, ИВАНЪ ПАВЛОВЪ. Сс.-посел. Балаганск. у., Коноваловск. в., м. Парамоновскаго, 26 л., рд. Москов. г., Подольск. у., Десенск. в., въ с. Воскресенскомъ; — Иркут. С. П., 133, 134, 135 и 1651 У. и 438 У. о сс., по слож. съ наказ. по приг., напеч. въ 907 г. № 19871, во времен. зав. раб. 5 л. Исп. 29 Апр. 909. | 904 54727 1647 У. и У. сс. | 900 109975 225 У. | 98 59031 170 М. | 98 40129 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.