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Трыков Иван Павлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Трыков
Имя
Иван
Отчество
Павлов
Дата исполнения приговора
29 апрель 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 412
Источник
Скан
Оригинальная запись
140184. ТРЫКОВЪ, ИВАНЪ ПАВЛОВЪ. Сс.-посел. Балаганск. у., Коноваловск. в., м. Парамоновскаго, 26 л., рд. Москов. г., Подольск. у., Десенск. в., въ с. Воскресенскомъ; — Иркут. С. П., 133, 134, 135 и 1651 У. и 438 У. о сс., по слож. съ наказ. по приг., напеч. въ 907 г. № 19871, во времен. зав. раб. 5 л. Исп. 29 Апр. 909. | 904 54727 1647 У. и У. сс. | 900 109975 225 У. | 98 59031 170 М. | 98 40129 169 М.

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