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Смелов Павел Данилович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Смелов
Имя
Павел
Отчество
Данилович
Дата исполнения приговора
08 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 323
Источник
Скан
Оригинальная запись
11946. Смелов Павел Данилович, 28 л., Чувашск. АССР, Чебоксарск. у., Акрамовск. в., д. Анач-Касов. Н. С. 2 уч. Чебоксарск. у. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 8 нояб. 926.

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