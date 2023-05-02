Аллахверды-Оглы Асадулла
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Аллахверды-Оглы
- Имя
- Асадулла
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 11
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129433. АЛЛАХВЕРДЫ-ОГЛЫ, АСАДУЛла. Спр. о семъ лицѣ, напеч. въ 909 г. подъ № 98122, счит. недѣйств.
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