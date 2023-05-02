Аниченков Козьма Макаров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Аниченков
- Имя
- Козьма
- Отчество
- Макаров
- Дата исполнения приговора
- 21 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 21
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44898. АНИЧЕНКОВЪ, КОЗЬМА МАКАровъ (онъ же Калинниковъ). К. Ставропольск. у., Черемшанск. в., с. Никольскаго, 16 л.; — З. Н. 4 уч. Ставропольск. у., Самар. г., 11 и 154 М., подъ отвѣтствен. надз. матери. Исп. 21 Мая 905.
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