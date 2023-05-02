Аниченков Козьма Макаров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАниченков Козьма Макаров

Аниченков Козьма Макаров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Аниченков
Имя
Козьма
Отчество
Макаров
Дата исполнения приговора
21 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 21
Источник
Скан
Оригинальная запись
44898. АНИЧЕНКОВЪ, КОЗЬМА МАКАровъ (онъ же Калинниковъ). К. Ставропольск. у., Черемшанск. в., с. Никольскаго, 16 л.; — З. Н. 4 уч. Ставропольск. у., Самар. г., 11 и 154 М., подъ отвѣтствен. надз. матери. Исп. 21 Мая 905.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close