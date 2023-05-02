Шарафутдинов Зялялетдин Шарафутдинович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шарафутдинов
- Имя
- Зялялетдин
- Отчество
- Шарафутдинович
- Дата исполнения приговора
- 24 февраль 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 254
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8145. ШАРАФУТДИНОВ, ЗЯЛЯЛЕТДИН ШАРАФУТДИНОВИЧ, 33 л. Гр. Казанск. у., Больше-Менгерск. в. д. Стар-Тавлар; - Н. С. 6 уч. Казанск. у. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 24 февр. 919.
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