Мамаева Анна Лукьяновна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мамаева
- Имя
- Анна
- Отчество
- Лукьяновна
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 138
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17013. МАМАЕВА, АННА ЛУКЬЯНОВНА, 23 л. Гр. Котельническ. у., Верхотульск. в., д. Пишкурской; — Н. С. 5 уч. Котельническ. у. Убийство, лиш. св. 3 г. условно.
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